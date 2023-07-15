Нетаньяху заявил, что чувствует себя очень хорошо

Премьер-министр Израиля призвал жителей страны проводить меньше времени на солнце, а также пить больше воды из-за жары

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил в субботу врачей за помощь и заявил, что чувствует себя очень хорошо после недомогания, вызванного обезвоживанием. Соответствующее видеообращение премьера, записанное в медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer, опубликовали радио Kan и портал Ynet.

"Чувствую себя сейчас очень хорошо", - сказал премьер. "Вчера провел некоторое время на озере Кинерет (расположено в северо-восточной части Израиля - прим. ТАСС) на солнце. Без головного убора и без [достаточного количества] воды. Плохая идея", - объяснил Нетаньяху причины своего недомогания.

"Благодарю врачей", - добавил премьер. "Прошу всех: меньше времени проводите на солнце, пейте больше воды. Пусть у всех нас будет хорошая следующая неделя", - обратился он к израильтянам.

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил в субботу 13-му каналу израильского телевидения, что "это событие [госпитализация премьера] уже позади". "Он возвращается к работе", - добавил министр, не приведя других подробностей. Еженедельное заседание израильского кабмина, по данным канцелярии премьера, запланировано на 11:00 мск 16 июля.

По данным радиостанции Kan, в субботу Нетаньяху приехал в сопровождении своего кортежа в медицинский центр Sheba госпиталя Tel HaShomer близ Тель-Авива из своей резиденции в Кейсарии из-за плохого самочувствия. Он был направлен на обследование. 12-й канал израильского ТВ сообщил, что Нетаньяху ранее в тот же день пожаловался на головокружение.

В предыдущий раз Нетаньяху был госпитализирован 5 октября 2022 года из-за недомогания. Возглавлявшему тогда израильскую оппозицию политику стало плохо в крупнейшей синагоге Иерусалима во время праздничной молитвы. Радиостанция Kan утверждала, что Нетаньяху чувствовал боль в области груди. Пресс-служба политика не стала уточнять природу недомогания.