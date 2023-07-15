Глава МИД талибов попросил посла РФ об упрощении выдачи афганцам российских виз

Амир Хан Моттаки провел в Кабуле встречу с Дмитрием Жирновым

ДУБАЙ, 15 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел во временном правительстве, сформированном захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Амир Хан Моттаки провел в Кабуле встречу с послом России Дмитрием Жирновым. Об этом сообщил в субботу телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя МИД талибов.

По сообщению канала, в ходе встречи "Моттаки попросил главу дипмиссии РФ об упрощении [выдачи российских] виз афганским бизнесменам и гражданам".

Отмечается, что стороны также обсудили проведение встречи по Афганистану в московском формате (был создан в 2017 году с целью содействия продвижению процесса национального примирения в стране; в него вошли Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан). В связи с этим Моттаки подчеркнул, что встречи в этом формате играют "важнейшую роль в налаживании координации на региональном уровне".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа того же года радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.