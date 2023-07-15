15 июля, 17:39,
обновлено 15 июля, 18:00

Министр обороны Великобритании заявил, что намерен покинуть пост осенью

EPA-EFE/ ANDY RAIN
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес
© EPA-EFE/ ANDY RAIN

Бен Уоллес добавил, что устал от политики и хочет завершить карьеру

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен покинуть правительство в ходе очередных перестановок в кабмине, которые премьер-министр Риши Сунак собирается провести в сентябре 2023 года. Об этом сообщает в субботу газета The Times, в интервью которой Уоллес заявил, что устал от политики и хочет завершить карьеру.

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"Я не буду участвовать в следующих выборах (должны состояться до конца 2024 года - прим. ТАСС)", - отметил он, подчеркнув, что будет оставаться рядовым депутатом до их проведения. "Я пришел в политику, когда избрался в парламент Шотландии в 1999 году. Прошло 24 года. Больше семи лет у моей кровати лежало по три телефона", - добавил он, отказавшись раскрывать назначение этих устройств из-за секретности.

Уоллес сообщил, что еще 16 июня проинформировал Сунака о своем решении. Изначально он намеревался сделать публичное объявление о своих планах позднее летом, однако был вынужден сдвинуть сроки заявления из-за утечки этой информации из правительства. По информации The Times, он покинет кабинет при следующих перестановках, которые ожидаются в сентябре. 

Теги:
ВеликобританияУоллес, Бен
© Информационное агентство ТАСС
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