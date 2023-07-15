Эксперт: России и Китаю важно проводить совместные учения для преодоления всех рисков

Как отметил сотрудник пекинского военно-аналитического центра "Юань ван" Чжоу Чэньмин, США пытаются вовлечь Японию и Южную Корею, а также других своих союзников и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе в попытки изолировать РФ и КНР

ГОНКОНГ, 15 июля. /ТАСС/. Совместные военные учения Китая и России в Японском море необходимы, чтобы страны могли преодолеть все потенциальные препятствия и риски, связанные в том числе с действиями США в регионе. Такое мнение выразил газете South China Morning Post сотрудник пекинского военно-аналитического центра "Юань ван" Чжоу Чэньмин.

"Плохие отношения между Китаем и США, а также между Соединенными Штатами и Россией толкают Пекин и Москву друг к другу", - считает он. "Для того, чтобы преодолеть все возможные препятствия и любые потенциальные риски, для НОАК [Народно-освободительной армии Китая] и ВС РФ крайне важно регулярно проводить учения", - указал он.

Как подчеркнул Чжоу Чэньмин, США пытаются вовлечь Японию и Южную Корею, а также других своих союзников и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе в попытки изолировать Россию и КНР. "Еще большая изоляция Китая и России только подтолкнет Народно-освободительную армию Китая и ВС РФ проводить еще больше совместных военных учений", - полагает эксперт.

Как отмечает газета, китайские военные эксперты уверены, что совместные учения можно рассматривать как четкий ответ на попытки Вашингтона выстроить более плотную работу с его региональными союзниками - Японией и Южной Кореей - для подготовки к возможному конфликту с Пекином из-за Тайваня, что создает потенциальную угрозу как Китаю, так и России.

Китайский военный аналитик Сун Чжунпин указал, что Минобороны КНР ранее упоминало три стратегических морских коридора возле Японии - Цусимский пролив и проливы Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский). По его мнению, в случае конфликта США и их союзники могут попытаться перекрыть указанные проливы для Китая и России, чтобы отрезать их от выхода в Тихий океан.

Учения РФ и КНР

В субботу Министерство обороны КНР сообщило о том, что вооруженные силы России и Китая в ближайшее время проведут совместные учения "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море. Учения организованы Северной зоной боевого командования НОАК. ВС России направят для участия в учениях силы ВМФ и ВКС.

В июне ВКС России и ВВС НОАК осуществили совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. Оно стало шестым по счету с 2019 года. Как сообщило Минобороны РФ, полет совместной авиагруппы из стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков H-6K ВВС НОАК продлился около 8 часов. Истребительное прикрытие на всем маршруте осуществлялось российскими Су-30СМ, Су-35С и китайскими J-11B. В ходе патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в КНР, на отдельных этапах стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.