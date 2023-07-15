В Ливии освободили экс-главу Минфина

Из-за ареста Фараджа Буматари была остановлена нефтедобыча на юге страны, сообщил портал Al-Wasat

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Бывший министр финансов Ливии Фарадж Буматари, из-за ареста которого были заблокированы крупнейшие нефтяные месторождения на юге страны, освобожден в субботу из-под стражи. Об этом информировал ливийский новостной портал Al-Wasat.

"Буматари, задержанный в аэропорту Митига в столице страны Триполи несколько дней назад, освобожден", - сообщил один из старейшин ливийского племени Эз-Завия, к которому принадлежит экс-глава министерства финансов. По имеющимся данным, Буматари был выпущен из-под стражи после вмешательства генерального прокурора Ливии.

Ранее в субботу производство сырья на двух крупнейших нефтяных месторождениях в Ливии - Эль-Филь и Эш-Шарара - было остановлено из-за протестов представителей местных племен. Лидеры племен юго-восточного региона объяснили, что действия протестующих вызваны задержанием Буматари, ответственность за которое они возлагают на Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абдель Хамидом Дбейбой.

Как утверждают старейшины, экс-глава Минфина и кандидат на пост Центробанка Ливии Буматари "был похищен вооруженной группировкой в столице страны Триполи". Глава Высшего государственного Совета Ливии Халед аль-Мишри также заявил, что ответственность за арест экс-министра финансов несет ПНЕ, возглавляемое Дбейбой. По словам аль-Мишри, генеральный прокурор страны не имеет информации о каких-либо нарушениях или злоупотреблениях Буматари на посту главы Минфина, из-за которых он мог бы быть арестован.

Ранее миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии обратилась к ливийским сторонам с просьбой проявлять сдержанность и призвала их не использовать экономические аспекты, в том числе угрозу прекращения производства нефти, для реализации политических целей.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, который сформирован парламентом, и Правительство национального единства под руководством Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня прошлого года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы.