СМИ: Нетаньяху останется на ночь в госпитале

Как сообщило радио Kan, еженедельное заседание кабмина под руководством премьер-министра Израиля перенесли на 17 июля

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется на ночь под наблюдением кардиологов в медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer, еженедельное заседание кабмина под его руководством перенесено с 16 на 17 июля. Об этом сообщает израильское государственное радио Kan.

По данным радиостанции, за состоянием премьера в ночные часы будут наблюдать врачи из кардиологического центра госпиталя, куда Нетаньяху прибыл ранее в субботу в сопровождении своего кортежа из-за плохого самочувствия.

Kan отмечает, что для госпитализации премьера выбрана специальная боковая палата, что вызвано "логистическими причинами, связанными с мерами безопасности".

Ранее в субботу канцелярия премьера подтвердила, что Нетаньяху "прибыл в медицинский центр Sheba. "Он находится в удовлетворительном состоянии и проходит медицинское обследование", - указали в ведомстве главы кабмина.

Сам Нетаньяху поблагодарил в субботу врачей за помощь и заявил, что чувствует себя очень хорошо после недомогания, вызванного обезвоживанием. Соответствующее видеообращение премьера, записанное в медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer, распространила его канцелярия. "Чувствую себя сейчас очень хорошо", - сказал премьер. "Вчера (14 июля - прим. ТАСС) провел некоторое время на озере Кинерет (расположено в северо-восточной части Израиля - прим. ТАСС) на солнце, без головного убора и без [достаточного количества] воды, плохая идея", - пояснил Нетаньяху причины своего недомогания.

После этого министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил 13-му каналу израильского телевидения, что "это событие [госпитализация] уже позади". "Он [премьер] возвращается к работе", - добавил он, не приводя других подробностей. Еженедельное заседание израильского кабмина, по данным канцелярии премьера, изначально было запланировано на 11:00 мск 16 июля.

В предыдущий раз Нетаньяху был госпитализирован из-за недомогания 5 октября 2022 года. Возглавлявшему тогда израильскую оппозицию политику стало плохо в крупнейшей синагоге Иерусалима во время праздничной молитвы по случаю Йом Кипура ("Судного дня") - одного из важнейших еврейских праздников. Радиостанция Kan утверждала тогда, что Нетаньяху чувствовал боль в области груди, а пресс-служба политика не стала уточнять природу недомогания.