15 июля, 19:42
Протесты в Израиле

В Тель-Авиве 150 тыс. человек проводят акцию протеста против судебной реформы

Также на акции вышли тысячи израильтян в других крупных городах страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Порядка 150 тыс. человек собрались в субботу в центре Тель-Авива на акцию протеста против продвижения судебной реформы правительством Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает газета The Times of Israel, отмечая, что многотысячные демонстрации проходят в Тель-Авиве 28-ю субботу подряд.

Читайте также
Что известно о судебной реформе в Израиле

Тысячи израильтян вышли на акции протеста в других крупных городах Израиля. В частности, в Герцлии и Хайфе демонстранты перекрывали дороги, в Бат-Яме двое участников демонстрации были допрошены по подозрению в нарушении общественного порядка, сообщает радиостанция Kan. 

Теги:
ИзраильПротесты в Израиле
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация