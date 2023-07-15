В Тель-Авиве 150 тыс. человек проводят акцию протеста против судебной реформы

Также на акции вышли тысячи израильтян в других крупных городах страны

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июля. /ТАСС/. Порядка 150 тыс. человек собрались в субботу в центре Тель-Авива на акцию протеста против продвижения судебной реформы правительством Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает газета The Times of Israel, отмечая, что многотысячные демонстрации проходят в Тель-Авиве 28-ю субботу подряд.

Тысячи израильтян вышли на акции протеста в других крупных городах Израиля. В частности, в Герцлии и Хайфе демонстранты перекрывали дороги, в Бат-Яме двое участников демонстрации были допрошены по подозрению в нарушении общественного порядка, сообщает радиостанция Kan.