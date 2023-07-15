Профсоюз суданских врачей сообщил, что в Хартуме действуют только пять больниц

По словам представителя профсоюза, в специальных лагерях, устроенных вне столицы для бежавших из города людей, сложилась "катастрофическая ситуация из-за нехватки медикаментов"

КАИР, 15 июля. /ТАСС/. Только пять медицинских учреждений работают в настоящее время в Хартуме и его городах-спутниках. Такие данные привел в субботу профсоюз суданских врачей.

"В Хартуме и прилегающих к нему городах Омдурмане и Бахари сейчас осталось только пять действующих медицинских учреждений", - отметил представитель профсоюза, слова которого привел телеканал Al-Hadath. Он добавил, что в специальных лагерях, устроенных вне столицы для бежавших из города людей, сложилась "катастрофическая ситуация из-за нехватки медикаментов".

Вместе с тем, по словам представителя профсоюза суданских врачей, "медикаменты и лекарства, которые поступают в Судан по линии международных гуманитарных организаций и ООН, продаются на черном рынке в Хартуме и других городах страны".

По последним данным Международной организации по миграции, за три месяца вооруженного конфликта в Судане более 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, из них более 700 тыс. бежали из Судана в соседние государства, больше всего - около 260 тыс. - в соседний Египет, в Южный Судан перебрались более 160 тыс. человек.