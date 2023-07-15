Глава Минобороны Британии заявил, что Джонсон не намерен возвращаться в политику

Как добавил Бен Уоллес, экс-премьер королевства поможет Консервативной партии перед выборами в парламент

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон, который в прошлом месяце сложил депутатские полномочия, не планирует возвращаться в большую политику. Об этом заявил в опубликованном в субботу в газете The Times интервью министр обороны королевства Бен Уоллес.

"Насколько я знаю, он не планирует возвращение. Я несколько недель назад говорил с ним. Он выразился вполне ясно", - сказал министр.

При этом Уоллес добавил, что экс-премьер намерен агитировать за Консервативную партию перед выборами в парламент, которые должны состояться до конца 2024 года. "Я думаю, что он будет это делать. Он сказал, что будет", - отметил министр.

15 июня комитет по привилегиям британского парламента распространил доклад, в котором обвинил Джонсона в том, что тот намеренно и последовательно вводил в заблуждение депутатов Палаты общин по поводу скандала с вечеринками в его канцелярии и препятствовал парламентскому расследованию. Если бы накануне публикации доклада Джонсон сам не сложил с себя полномочия, комитет рекомендовал бы отстранить его от работы на рекордный срок в три месяца, что, по сути, означало бы для политика потерю депутатского мандата. В сентябре прошлого года тот же скандал с вечеринками, проходившими на Даунинг-стрит в разгар пандемии COVID-19, стал причиной отставки Джонсона с поста премьера.

По мнению большинства обозревателей, выводы комитета, которые Джонсон назвал ложью и лицемерием, означают конец его политической карьеры. Они сомневаются, что Джонсон сумеет вновь избраться в парламент, а без этого он не сможет претендовать на роль лидера партии и премьер-министра. Сам Джонсон ранее давал понять, что намерен вернуться в большую политику в будущем. Пока же он принял предложение стать колумнистом газеты Daily Mail, за что, по оценкам британских СМИ, будет получать несколько сотен тысяч фунтов в год.