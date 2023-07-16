В Баку выразили недоумение в связи с заявлением МИД России о ситуации в Карабахе

В Министерстве иностранных дел Азербайджана также назвали необоснованными попытки политизировать вопрос создания погранично-пропускного пункта "Лачин"

БАКУ, 16 июля. /ТАСС/. МИД Азербайджана посчитал заявление внешнеполитического ведомства России о ситуации в Карабахе не соответствующим Декларации о союзническом взаимодействии между двумя странами.

"Заявление МИД Российской Федерации от 15 июня 2023 года, комментирующее трехстороннее заявление (от 9/10 ноября 2020 года) и мирный процесс (между Азербайджаном и Арменией - прим. ТАСС), вызывает недоумение и разочарование. Это заявление не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией и выступлениям президента РФ Владимира Путина, в которых поддерживаются территориальная целостность и суверенитет Азербайджана, включая Карабахский регион", - говорится в распространенном 15 июля заявлении азербайджанского МИД.

В Баку посчитали "недопустимым интерпретацию российским МИД территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в контексте факта признания Карабаха составной частью Азербайджана премьер-министром Армении, которая около 30 лет оккупировала азербайджанские территории".

В заявлении отмечается, что азербайджанская сторона предпринимает практические шаги, направленные на продвижение мирного договора между Баку и Ереваном и всегда демонстрировала приверженность трехсторонним заявлениям, подписанным между Азербайджаном, Арменией и Россией.

"Несмотря на это, с первого дня подписания упомянутого трехстороннего заявления армянская сторона не выполняла многие его положения, а российская сторона не обеспечила полного выполнения заявления в рамках своих полномочий", - подчеркивается в заявлении МИД. Также отмечается, что, невзирая на неоднократные предупреждения Баку о фактах незаконной деятельности с использованием Лачинской дороги, провоза с территории Армении в Азербайджан военных грузов и мин, ротации незаконных вооруженных формирований, несанкционированных поездок в регион граждан третьих стран, никаких мер для пресечения этих действий принято не было.

МИД Азербайджана назвал необоснованными попытки политизировать вопрос создания погранично-пропускного пункта "Лачин" и утверждения о якобы возникновении в регионе напряженной гуманитарной ситуации.

"Азербайджан заинтересован в обеспечении мира и спокойствия в регионе и впредь будет продолжать усилия в этом направлении", - подчеркивается в заявлении.

Заявление МИД РФ

В российском дипведомстве ранее выразили озабоченность ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, которая развивается "по негативному сценарию". Как указали в МИД РФ, в регионе усугубляется гуманитарный кризис, местное население испытывает острую нехватку продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, практически лишено электро- и газоснабжения. В министерстве отметили, что это может повлечь за собой самые драматические последствия для карабахских армян - простых жителей региона. На Смоленской площади призвали азербайджанское руководство принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора, возобновления беспрепятственного передвижения по нему граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, а также энергоснабжения региона.

Кроме того, в министерстве заявили, что Россия готова в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу глав МИД РФ, Армении и Азербайджана для обсуждения темы мирного договора между Баку и Ереваном с последующим выходом на трехсторонний саммит.