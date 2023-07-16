Депутаты Великобритании раскритиковали систему военных закупок страны

Парламентарии указали на слабость британских ВС, обусловленную истощением боеприпасов, устаревшим оборудованием, а также рекордно низкой численностью армии

ТАСС, 16 июля. Комитет британского Парламента по обороне призвал обновить систему военных закупок Великобритании, поскольку она "сломана". Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на доклад парламентариев.

"В этой новой, более сложной обстановке нам необходима система военных закупок <...> которая сможет снарядить наши вооруженные силы для боя и победы", - говорится в 60-страничном докладе.

В нем также отмечается, что ситуация на Украине продемонстрировала слабость британских вооруженных сил из-за истощения боеприпасов, устаревшего оборудования и сухопутной армии, численность которой сократилась до рекордного минимума с начала XIX века.

В докладе представлены 22 детальные рекомендации министерству обороны по тому, как реформировать систему военных закупок . В сравнение приводится Франция, которая проводит этот процесс "быстрее и эффективнее", чем Соединенное Королевство.

Как сообщила Financial Times, Министерство обороны Великобритании 18 июля опубликует военную стратегию, в которой будут изложены методы противостояния растущим угрозам и планы по внедрению новых технологий, таких как беспилотные летательные аппараты и искусственный интеллект.