Новая Зеландия объявила о присоединении Великобритании к Транстихоокеанскому партнерству

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс отметил, что участие Соединенного Королевства в ВПСТТП "расширит экономические возможности региона для дальнейшего роста и развития"

СИДНЕЙ, 16 июля. /ТАСС/. Страны - участницы Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП) подтвердили вступление Великобритании в организацию. Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс.

"Присоединение Соединенного Королевства к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве - это отличная новость для региона", - сказал Хипкинс, отметив, что участие Великобритании в ВПСТТП "расширит экономические возможности региона для дальнейшего роста и развития". Его заявление опубликовано на сайте новозеландского правительства.

Министр роста торговли и экспорта Новой Зеландии Демиен О'Коннор отметил, что "присутствие Великобритании в объединении укрепит основанную на правилах торговую систему в регионе, обеспечит большую определенность и укрепит региональные цепочки поставок для торговли". "Новые партнеры, такие как Соединенное Королевство, повышают ценность соглашения [ВПСТТП] и демонстрируют неизменную важность организации, являющейся важнейшим элементом глобальной торговой архитектуры", - указал он в заявлении, опубликованном на сайте новозеландского правительства.

Ранее о достижении договоренности о присоединении к ВПСТТП объявил глава британского правительства Риши Сунак. Он подчеркнул, что переговоры с другими членами партнерства заняли почти два года. Позднее об одобрении британской заявки о присоединении сообщила Япония, председательствующая в объединении.

Соединенное Королевство стало первым новым членом партнерства с момента его создания. Первоначальное соглашение о ТТП после семи лет переговоров было заключено 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 12 государств - Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили и Японии. Однако Дональд Трамп сразу после вступления в должность президента США в 2017 году объявил о выходе страны из ТТП. В итоге оставшиеся 11 государств подписали новый документ о создании зоны свободной торговли - Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве.