Yonhap: Южная Корея, США и Япония провели морские учения по борьбе с ракетами

По данным агентства, в маневрах задействовали три эсминца, которые имели систему Aegis

СЕУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по отработке действий по обнаружению баллистических ракет в международных водах Японского моря в воскресенье. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские военно-морские силы.

В маневрах приняли участие три эсминца, оснащенные системой Aegis. Сценарий учений предполагал запуск баллистической ракеты КНДР, стороны отрабатывали навыки обнаружения и отслеживания такого снаряда, полет которого был смоделирован компьютерной симуляцией.

В прошлый раз подобные учения состоялись в апреле. Нынешние стали четвертыми при президенте Юн Сок Ёле, инаугурация которого прошла в мае 2022 года. Он сделал укрепление трехстороннего сотрудничества перед лицом "угрозы со стороны КНДР" приоритетом своей политики.

12 июля КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18". 13 июля постоянный представитель КНДР Ким Сон выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном этому вопросу. Он заявил, что испытания ракет - это реализация народной республикой права на самооборону, которое закреплено в Уставе ООН.