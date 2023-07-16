16 июля, 06:51

Канцелярия Нетаньяху сообщила о его состоянии после госпитализации

Анализы израильского премьера в норме, ожидается выписка из госпиталя

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжил в воскресенье утром проходить медицинское обследование в центре Sheba госпиталя Tel HaShomer, результаты анализов нормальные, ожидается выписка в течение дня. Об этом в воскресенье сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Сегодня утром премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжил проходить медицинские анализы в медицинском центре "Шиба" в "Тель ха-Шомер". Результаты нормальные, он (премьер - прим. ТАСС) в очень хорошем состоянии и должен быть выписан сегодня в течение дня", - говорится в заявлении.

В субботу канцелярия премьера сообщила, что Нетаньяху прибыл в медицинский центр Sheba, находится в удовлетворительном состоянии и проходит медицинское обследование. Сам премьер сообщил, что днем ранее провел много времени на солнце и пил мало воды. Вечером 15 июля ведомство премьера сообщило, что он останется в Tel HaShomer под наблюдением по рекомендации врачей, а еженедельное заседание кабмина перенесено с 16 на 17 июля. 

Теги:
ИзраильНетаньяху, Биньямин
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