Спецпредставитель США по климату Керри начнет переговоры в Пекине 17 июля

По данным Госдепа, визит продлится до 19 июля

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Специальный представитель президента США по климату Джон Керри в воскресенье прибыл в Пекин, в понедельник, 17 июля, он начнет переговоры с китайской стороной. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Как проинформировал телеканал, "с завтрашнего дня Китай и США проведут углубленный обмен мнениями о сотрудничестве в решении проблем изменения климата".

В январе специальный представитель Китая по вопросам изменения климата Се Чжэньхуа провел встречу с Керри по видеосвязи. Тогда стороны договорились продолжать поддерживать контакты в будущем для совместного решения проблемы изменения климата.

По данным Госдепартамента, визит Керри продлится до 19 июля.

Китай и США в последнее время активизируют очные межгосударственные контакты. 18-19 июня Пекин посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. 6-9 июля состоялся визит в КНР американского министра финансов Джанет Йеллен.