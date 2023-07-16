СМИ: в сердце Нетаньяху имплантировали прибор для мониторинга аритмии

По словам специалиста по кардиологии в центре Sheba Иегуду Адлера, врачи с помощью имплантации планируют выяснить, было ли плохое самочувствие премьер-министра Израиля вызвано обезвоживанием или сбоем в работе сердца

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Кардиологи в центре Sheba госпиталя Tel HaShomer имплантировали в сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху устройство для мониторинга сердечной аритмии. Об этом сообщила в воскресенье газета Yedioth Ahronoth со ссылкой на специалиста по кардиологии в центре Sheba профессора Иегуду Адлера.

По его словам, врачи с помощью имплантации планируют не только избежать серьезных нарушений сердечного ритма у премьера, но и выяснить, было ли его плохое самочувствие вызвано обезвоживанием или сбоем в работе сердца. В беседе с изданием Адлер также отметил, что, несмотря на то что Нетаньяху проживает в Кесарии, его личный врач рекомендовал ему госпитализацию именно в центр Sheba. Кардиолог подчеркнул, что настоятельно рекомендовал бы премьеру Израиля снизить нагрузку, поскольку он не сомневается, что подобный инцидент со здоровьем может быть только началом.

Со своей стороны израильская радиостанция Kan проинформировала в воскресенье со ссылкой на источники в центре Sheba, что нарушений сердечного ритма у Нетаньяху выявлено не было. Причиной госпитализации премьера является обезвоживание.

В канцелярии Нетаньяху информацию об импланте пока не комментировали. Ранее в воскресенье представители премьера заявили, что Нетаньяху пока продолжает проходить медицинское обследование в центре Sheba. Результаты анализов премьера нормальные, ожидается выписка в течение дня.

В субботу канцелярия премьера сообщила, что Нетаньяху прибыл в медицинский центр Sheba, находится в удовлетворительном состоянии и проходит медицинское обследование. Сам премьер сообщил, что днем ранее провел много времени на солнце и пил мало воды. Вечером 15 июля ведомство премьера сообщило, что он останется в Tel HaShomer под наблюдением по рекомендации врачей, а еженедельное заседание кабмина перенесено с 16 на 17 июля.