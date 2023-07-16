Во Львовской области снесли еще один памятник советской эпохи

Монумент демонтировали в селе Подорожном Стрыйского района

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Советский памятник демонтирован в селе Подорожном Львовской области на западе Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

"Еще один памятник советской поры демонтировали в Стрыйском районе, в селе Подорожном", - написал он в Telegram-канале.

"Завершить процесс декоммунизации во Львовской области планируем до конца года", - добавил глава региона.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.