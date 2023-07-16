В Японии подтвердили готовность глав Минфинов и ЦБ G7 продолжать поддержку Украины

Переговоры сторон прошли в преддверии встречи G20 в Индии

ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Главы финансовых ведомств и центробанков стран G7 подтвердили готовность по-прежнему оказывать помощь Украине. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр финансов Японии Сюнъити Судзуки. Переговоры прошли в преддверии встречи G20 в Индии.

"Мы подтвердили нашу непоколебимую поддержку Украины", - приводит слова Судзуки агентство Kyodo.

В индийском городе Гандинагар (штат Гуджарат) с 17 по 18 июля пройдет заседание глав финансовых ведомств и ЦБ стран G20. Япония в этом году председательствует в G7, а Индия - в G20.