Президенты Литвы и Латвии обсудят итоги саммита НАТО для стран Балтии

Согласно заявлению пресс-службы Гитанаса Науседы, еще одной темой переговоров станет энергетическая безопасность

ВИЛЬНЮС, 16 июля. /ТАСС/. Президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс в ходе визита латвийского лидера в Вильнюс обсудят итоги саммита НАТО, проходившего в Вильнюсе на текущей неделе, для стран Балтии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы Литвы.

"В ходе визита президента Латвии главы государств обсудят ситуацию в сфере безопасности в регионе стран Балтии, а также актуальные для региона итоги саммита Североатлантического альянса", - говорится в сообщении. Визит намечен на 19 августа.

Еще одной темой переговоров станет энергетическая безопасность. "Страны Балтии реализуют важные совместные проекты в этой сфере, ход реализации которых обсудят президенты", - отметила пресс-служба. В повестке дня также находятся вопросы развития двустороннего сотрудничества.

49-летний Ринкевичс вступил в должность главы государства 8 июля. С 1995 года он работал в МИД Латвии, затем руководил президентской канцелярией, а в 2011 году возглавил внешнеполитическое ведомство.