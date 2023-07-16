СМИ: Нетаньяху выписали из госпиталя

Причиной госпитализации главы правительства Израиля стало обезвоживание, отметили в Kan

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был выписан в воскресенье из центра Sheba госпиталя Tel HaShomer, куда прибыл днем ранее после того, как почувствовал недомогание. Об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

Она проинформировала со ссылкой на источники в центре Sheba, что причиной госпитализации главы правительства стало обезвоживание, а нарушений сердечного ритма выявлено не было.

Канцелярия главы кабмина сообщила ранее в воскресенье, что Нетаньяху продолжил проходить медицинское обследование в медицинском центре Sheba, результаты анализов нормальные, а сам он "в очень хорошем состоянии и должен быть выписан сегодня в течение дня".

В субботу канцелярия премьера сообщила, что Нетаньяху прибыл в медицинский центр Sheba в удовлетворительном состоянии для прохождения медицинского обследования. Сам премьер вечером того же дня сообщил, что в пятницу провел много времени на солнце и пил мало воды.

Вечером 15 июля ведомство премьера сообщило, что Нетаньяху останется в Tel HaShome под наблюдением по рекомендации врачей, а еженедельное заседание израильского кабмина перенесено с 16 на 17 июля. Изначально оно было запланировано на 11:00 мск воскресенья.

В предыдущий раз Нетаньяху был госпитализирован из-за недомогания 5 октября 2022 года. Возглавлявшему тогда израильскую оппозицию политику стало плохо в крупнейшей синагоге Иерусалима во время праздничной молитвы по случаю Йом Кипура ("Судного дня") - одного из важнейших еврейских праздников. Радиостанция Kan утверждала тогда, что Нетаньяху чувствовал боль в области груди, а пресс-служба политика не стала уточнять природу недомогания.