Bloomberg: армия Израиля использует ИИ для организации авиаударов

По сведениям агентства, искусственный интеллект обрабатывает огромные объемы данных для выбора целей, после чего система Fire Factory планирует удары

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала использовать искусственный интеллект (ИИ) для выбора целей авиаударов и организации военного материально-технического обеспечения. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, ИИ обрабатывает огромные объемы данных для выбора целей, а затем удары планирует система Fire Factory, также основанная на искусственном интеллекте. Она использует информацию об одобренных военными целях, чтобы рассчитать необходимое число боеприпасов, определить приоритеты и задать цели для самолетов и беспилотников, а также составить график атак. Подобная технология в настоящее время никак не регулируется на международном или государственном уровне, уточняет агентство.

Как сообщил ему представитель ЦАХАЛ, работа ИИ контролируется операторами, которые утверждают выбранные искусственным интеллектом цели. Сторонники технологий считают, что использование ИИ и усовершенствование алгоритмов в перспективе поможет минимизировать человеческие потери. Противники, в свою очередь, полагают, что использование автономных систем может лишь увеличить число жертв.

Данные об использовании технологий в конкретных операциях засекречены, однако агентство предполагает, что Армия обороны Израиля получила опыт использования систем ИИ во время 11-дневного конфликта в секторе Газа в 2021 году, который ЦАХАЛ охарактеризовал как "войну ИИ". Тогда израильские военные использовали ИИ для обнаружения площадок для запуска ракет и развертывания БПЛА.