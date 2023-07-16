16 июля, 10:03
Военная операция на Украине

В Воздушных силах Украины признали, что размещают установки ПВО возле жилых домов

AP Photo/ Evgeniy Maloletka
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что нет другого способа, кроме как охранять такими средствами обороны город ближе к самому населенному пункту

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Всего того, что у нас есть сегодня в наличии - старое советское и то, что нам предоставили партнеры - никак не достаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно <...>. Другого способа, кроме как охранять средствами ПВО город ближе к самому населенному пункту, нет", - ответил он в эфире телеканала "Рада" на вопрос о возможности использовать комплексы ПВО вдали от жилых домов.

Ранее официальный представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк признавала, что последствия работы украинских сил ПВО "могут быть достаточно разрушительными" и приводить к повреждениям. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация