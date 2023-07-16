В Воздушных силах Украины признали, что размещают установки ПВО возле жилых домов

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что нет другого способа, кроме как охранять такими средствами обороны город ближе к самому населенному пункту

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Всего того, что у нас есть сегодня в наличии - старое советское и то, что нам предоставили партнеры - никак не достаточно, чтобы мы взяли Украину в кольцо ПВО, чтобы мышь не проскочила. Это невозможно <...>. Другого способа, кроме как охранять средствами ПВО город ближе к самому населенному пункту, нет", - ответил он в эфире телеканала "Рада" на вопрос о возможности использовать комплексы ПВО вдали от жилых домов.

Ранее официальный представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк признавала, что последствия работы украинских сил ПВО "могут быть достаточно разрушительными" и приводить к повреждениям.