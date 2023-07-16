В ЮАР пока не знают, прибудет ли Путин на саммит БРИКС

Встреча пройдет в Йоханнесбурге

ПРЕТОРИЯ, 16 июля. /ТАСС/. Власти ЮАР пока не знают, прибудет ли российский лидер Владимир Путин на предстоящий в августе саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь правящей в ЮАР партии "Африканский национальный конгресс" (АНК) Фикиле Мбалула.

"ЮАР еще не получила подтверждения насчет того, прибудет ли президент России Владимир Путин на предстоящий саммит БРИКС, который состоится в августе в Йоханнесбурге", - сообщил он на брифинге по итогам заседания Национального исполнительного комитета - руководящей структуры АНК.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса, выступая 13 июля, заявил, что лидеры всех пяти государств - членов БРИКС будут участвовать в саммите объединения, а сама встреча пройдет в очном формате. 11 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Кремль пока не принял решения, поедет ли Путин лично на саммит БРИКС или примет участие в другом формате. Встреча пройдет с 22 по 24 августа.