СМИ: делегация спецназа Судана проведет встречи по урегулированию с европейскими лидерами

По информации Asharq Al-Awsat, представители суданской армии вернулись в Джидда, чтобы возобновить консультации с делегацией сил быстрого реагирования

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. Делегация сил быстрого реагирования (спецназа) Судана намерена посетить "ряд европейских столиц для обсуждения политического урегулирования" в стране. Об этом со ссылкой на источники сообщил в воскресенье телеканал Al Hadath.

По его информации, на состоявшейся два дня назад в столице Чада встрече лидеров гражданской оппозиции Судана - Движения за справедливость и равенство - и представителя сил быстрого реагирования "обсуждалась дорожная карта выхода из кризиса". Как уточняют источники, ее детали делегация спецназа планирует обсудить с европейскими лидерами.

Между тем, как сообщает газета Asharq Al-Awsat, представители армии Судана вернулись в Джидда, чтобы возобновить консультации с делегацией сил быстрого реагирования. Этот шаг "отражает готовность к участию в дипломатических усилиях по прекращению огня, которые они бойкотировали на прошлой неделе", отказавшись от участия в переговорах, организованных Межправительственной организацией по развитию в столице Эфиопии.

В субботу вечером председатель Суверенного совета Судана (руководящий орган) Абдель Фаттах аль-Бурхан провел телефонные переговоры с президентом Кении Уильямом Руто. Как говорится в заявлении руководящего органа страны, аль-Бурхан подчеркнул, что "армия готова к прекращению огня при условии, что силы быстрого реагирования выведут свои силы из жилых домов, объектов электро- и водоснабжения и покинут правительственные здания". Командующий армией также заявил, что страна привержена сохранению суверенитета и отвергает возможность "размещения Африканских резервных сил без одобрения правительства".