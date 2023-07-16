Премьер непризнанного Косова заявил о получении на вооружение турецких БПЛА Bayraktar

По словам Альбина Курти, регион стал "еще безопаснее"

БЕЛГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы непризнанного Косова пополнили свой арсенал турецкими ударными беспилотниками Bayraktar TB2. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Косова Альбин Курти.

"Мы пополнили арсенал нашей армии беспилотниками Bayraktar TB2, которые мы как правительство закупили в Турции. За два года правления мы увеличили численность армии более чем на 80%, а бюджет армии - более чем на 100%", - написал Курти в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его словам, Косово стало "еще безопаснее".

Президент Сербии Александар Вучич ранее заявлял, что считает неприемлемыми поставки Анкарой вооружений Приштине, по его мнению, необходимо прекратить сотрудничество в этой сфере с Турцией. Он отмечал, что Белград отказался покупать турецкие беспилотники Bayraktar, потому что Анкара отдала их Приштине. Вучич указывал на то, что сотрудничество с Турцией по вопросам поставок БПЛА невозможно, так как она "является основным источником снабжения незаконного государства вопреки резолюции 1244 [СБ ООН] и другим резолюциям".

Ранее Вучич открыто осуждал намерение Турции поставить БПЛА Bayraktar в непризнанное Косово, указывая на то, что в Сербии "очень уважают президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, но это, несомненно, повлияет на отношения" двух стран.