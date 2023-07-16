Telegraph: Джеком-потрошителем мог быть изготовитель сигар из Лондона

Эту версию выдвинула бывший полицейский волонтер Сара Бакс Хортон

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Новые свидетельства, обнаруженные бывшим полицейским волонтером Сарой Бакс Хортон, говорят в пользу версии, согласно которой известным серийным убийцей Джеком-потрошителем был изготовитель сигар из Лондона Хайем Хайемс. Об этом в воскресенье сообщила газета The Daily Telegraph.

Бакс Хортон, которая приходится праправнучкой сержанту лондонской полиции Харри Гарретту, расследовавшему преступления Джека-потрошителя, сделала свой вывод на основе изучения медицинской книжки Хайемса. Она напомнила, что свидетели описывали убийцу как мужчину в возрасте около 35 лет, который не мог сгибать или вытягивать левую руку и имел проблемы с коленями, а новые данные подтверждают эти показания. Кроме того, Хайемс страдал тяжелейшей формой эпилепсии с регулярными припадками.

"Впервые в истории Джек-потрошитель может быть определен как Хайем Хайемс на основании отличительных физических характеристик", - заявила Бакс Хортон в интервью изданию. Она отметила, что Хайемс, живший в Ист-Энде, где и происходили убийства, страдал от алкоголизма, проходил лечение в психиатрических клиниках и потерял возможность работать изготовителем сигар после того, как сломал руку при невыясненных обстоятельствах в феврале 1888 года. По словам Бакс Хортон, предполагаемый убийца неоднократно избивал свою жену и даже нападал с ножом на свою мать.

Детектив-любитель подчеркнула, что Хайемс, как свидетельствуют записи в его медицинской книжке, весил 66 кг, а его рост составлял 171 см. Бакс Хортон указала, что эти данные соответствуют показаниям очевидцев, которые говорили, что "видели мужчину среднего роста и телосложения - между 165 см и 172 см". Отмечается, что убийства Джека-потрошителя прекратились с конца 1888 года, примерно в это же время Хайемс был задержан полицией. В 1889 году его отправили в психиатрическую лечебницу на севере Лондона, где он и умер в 1913 году.

Различные версии

О личности преступника, который действовал в районе Уайтчепел на востоке Лондона во второй половине 1888 года, расправляясь с проститутками из трущоб, до сих пор ходят споры. Джек-потрошитель совершил как минимум пять убийств. Всего под подозрением в разное время находились около 100 человек, включая знаменитого художника Уолтера Сикерта (1860-1942), который в 1906-1907 годах написал картину "Спальня Джека-потрошителя".

В сентябре 2014 года доцент молекулярной биологии из Университета Ливерпуля Яри Лоухелайнен пришел к выводу, что под именем Джека-потрошителя действовал польский иммигрант Аарон Косминский. Также в последние годы появлялись версии, что преступником на самом деле был развозчик мяса Чарльз Аллен Лечмер или вообще женщина - Лиззи Уильямс, которая была женой королевского врача Джона Уильямса, одного из главных подозреваемых по делу.

Оксфордский детектив

Хайемс раньше уже был среди подозреваемых, однако версия о его причастности к убийствам считалась малоубедительной. Бакс Хортон заявила, что в основу ее детального расследования легла информация из медицинской книжки предполагаемого убийцы, которая была обнаружена в клинике "Колни-Хэтч" на севере Лондона и с 2013 года стала доступна публике.

Как сообщила The Daily Telegraph, в настоящее время Бакс Хортон читает лекции по английскому языку в Оксфордском университете, ранее она работала на государственной службе. На протяжении почти двух десятилетий до 2020 года она была волонтером полиции лондонского Сити. В августе издательство Michael O'Mara Books выпустит в продажу ее книгу "Однорукий Джек: история настоящего Джека-потрошителя".