Оппозиция Австрии призвала власти учитывать мнение населения в вопросе санкций против РФ

Председатель правой Австрийской партии свободы Херберт Кикль отметил, что нынешнее правительство страны утратило поддержку граждан

ВЕНА, 16 июля. /ТАСС/. Население Австрии должно принимать участие в решении ключевых политических вопросов, включая санкционную политику в отношении России. Такое мнение в воскресенье выразил председатель оппозиционной правой Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль.

Он считает, что нынешнее правительство Австрии (в составе консервативной Австрийской народной партии (АНП) и "Зеленых") утратило поддержку населения. "Нужно как можно скорее провести досрочные выборы, чтобы австрийцы могли определить будущее нашей родины. Народ также должен иметь право голоса по таким ключевым вопросам, как нейтралитет или санкции в отношении России", - написал политик в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Кикль неоднократно выступал против санкций в отношении РФ. По его мнению, участие Австрии в санкциях противоречит нейтральному статусу республики.

АПС является второй по величине оппозиционной партией после социал-демократов, имеет 30 мест в нижней палате парламента страны. В течение последних недель партия лидирует в опросах общественного мнения. По разным данным, за нее готовы проголосовать от 26% до 32% австрийцев. Следующие парламентские выборы должны пройти осенью 2024 года.