Асад назвал основным вызовом для Сирии и Ирака угрозу со стороны террористов

Президент Сирии отметил, что борьбу с ними осложняет поддержка, которую Запад оказывает экстремистским формированиям

БЕЙРУТ, 16 июля. /ТАСС/. Поддержка, которую западные государства оказывают экстремистским формированиям, осложняет борьбу с терроризмом. Об этом заявил в воскресенье президент Сирии Башар Асад.

"Угроза со стороны террористов остается основным вызовом для Сирии и Ирака", - подчеркнул он, выступая на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Al Hadath.

По словам сирийского лидера, во время переговоров, которые он провел ранее в Дамаске с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, обсуждались совместные усилия двух стран в борьбе с терроризмом. Он указал "на важность взаимодействия сирийской и иракской армий с целью поддержания стабильности и безопасности в пограничных районах". "Визит премьер-министра [Мухаммеда] ас-Судани позволит осуществить качественный скачок в двусторонних отношениях, учитывая позитивные перемены, происходящие на межарабской арене", - отметил Асад.

В свою очередь иракский премьер заявил, что его страна будет добиваться снятия с Сирии несправедливых экономических санкций. "Ирак не оставит Сирию в одиночестве и поможет ей справиться с опасными вызовами, - сказал он. - Сирия должна занимать подобающее ей место в регионе, от этого выиграют все народы".

Как указывается в сообщении канцелярии президента Сирии, в ходе переговоров стороны подчеркнули "необходимость политической координации на высшем уровне по всем региональным и международным проблемам". Были достигнуты договоренности об увеличении торгового обмена и мерах по развитию экономической интеграции.

В состав иракской делегации входили вице-премьер, министр иностранных дел Фуад Хусейн, министр торговли Атир Дауд Салман Аль-Гурири и заместитель командующего ВС Ирака по совместным операциям, генерал-лейтенант Кайс Рахима.