В Белом доме сообщили о получении китайскими хакерами незасекреченных данных

По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, они взломали почтовые аккаунты американских госслужащих

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Китайские хакеры сумели получить лишь незасекреченные данные в результате взлома электронных почтовых ящиков должностных лиц США. Об этом заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

"Вторжение в данном случае было в облачную систему Microsoft, - утверждал он. - Они проникли в эту систему, а потом через нее - в незасекреченные почтовые аккаунты государственных служащих США. Я подчеркиваю, что это были незасекреченные почтовые аккаунты. Так что они не получили никакой секретной информации. Они получили только незасекреченную информацию".

"На самом деле этот взлом выявило правительство США. И нам удалось это сделать, поскольку в последние пару лет мы усилили киберзащиту", - добавил Салливан.

Ранее на этой неделе газета The Washington Post выступила с утверждением, что китайские хакеры получили несанкционированный доступ к электронному почтовому ящику министра торговли США Джины Раймондо. По версии источника издания из числа должностных лиц США, "китайские кибершпионы, использовав базовую уязвимость в облачном сервисе Microsoft, взломали электронные почтовые ящики в министерстве торговли и Госдепартаменте, в том числе министра торговли Джины Раймондо".