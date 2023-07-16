Sky News сообщил об усиливающейся усталости Запада от конфликта на Украине

Обозреватель британского телеканала отметил, что "начинают всплывать правда и закулисные мнения"

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Усталость западных стран от конфликта на Украине становится все более очевидной, что продемонстрировал саммит НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Такое мнение в воскресенье выразил военный обозреватель британского телеканала Sky News Шон Белл.

По его оценке, саммит НАТО показал "фундаментальные различия в подходах" к конфликту между Западом и Украиной. Как подчеркнул Белл, высказывания министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о желании видеть от Киева благодарность за военную помощь вместо критики решений по поводу членства в альянсе свидетельствуют о том, что Западу становится "все тяжелее" поставлять вооружения украинским властям, брать на себя "все больше риска" и тратить "все больше денег".

"Усталость от войны постепенно укореняется. Мы видим, что начинают всплывать правда и закулисные мнения", - заявил эксперт. Белл отметил, что НАТО может отказаться принимать Украину в свой состав в случае провала ее контрнаступления. "Если Украина сможет добиться прорыва в ближайшие две недели, то ситуация может полностью измениться, но сейчас [вопрос членства] в НАТО не обсуждается", - добавил военный обозреватель.

По итогам саммита в Вильнюсе Украина не получила конкретные предложения, касающиеся вступления в альянс. Вместо этого, по словам генсека организации Йенса Столтенберга, страны - участницы блока сделали три шага навстречу Украине: принято решение не требовать от нее выполнения плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, одобрено создание Совета Украина - НАТО.

При этом в итоговом заявлении саммита говорилось, что приглашение в альянс будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". Говоря о них, Столтенберг подчеркнул, что Украина должна модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности.