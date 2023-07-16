16 июля, 14:14

В США назвали решенным вопрос членства Украины в НАТО

AP Photo/ Patrick Semansky
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo/ Patrick Semansky

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что "это произойдет"

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что по итогам прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО вопрос присоединения Украины к Североатлантическому альянсу уже можно считать решенным. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью телекомпании ABC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"Мы заявили в коммюнике, что будущее Украины в НАТО, точка. Никаких проверок или переговоров с кем-либо. Это произойдет", - сказал он.

Вместе с тем, отметил Салливан, Украине, как и любой другой стране, которая хочет присоединиться к НАТО, "необходимо провести демократические реформы, чтобы соответствовать стандартам" Североатлантического альянса, и Киеву еще "предстоит провести много реформ".

Украина не получила конкретных предложений по вступлению в альянс по итогам саммита в Вильнюсе, состоявшегося 11-12 июля. Вместо этого, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было принято решение не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО, утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву, а также одобрено создание Совета Украина - НАТО. При этом в итоговом заявлении саммита говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине после достижения согласия между союзниками, "когда все условия будут выполнены". 

Теги:
УкраинаСШАСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
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