В Белом доме считают, что передача кассетных боеприпасов Украине не подорвет авторитет США

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ни Вашингтон, ни Киев не подписывали соглашение о запрете таких вооружений

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация полагает, что поставки кассетных боеприпасов на Украину не отразятся на моральном авторитете США. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу NBC помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я нахожу сомнительным, что передача Украине оружия для защиты страны и гражданских лиц каким-либо образом подрывает наш моральный авторитет", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

Салливан добавил, что ни США, ни Украина не подписывали соглашение о запрете кассетных боеприпасов. "Наш моральный авторитет не связан с этой конвенцией", - считает он.

В свою очередь в интервью телеканалу CNN помощник американского президента сообщил, что пока не может сказать, применяла ли уже Украина кассетные боеприпасы, но если еще нет, то их использование начнется "в ближайшие часы или дни".

Он также отметил, что США понадобится несколько месяцев для выхода на необходимый уровень производства фугасных боеприпасов калибра 155 мм, после чего необходимость в передаче кассетных снарядов отпадет. "Когда мы приступили к работе с новой администрацией, то обнаружили, что запасы стандартных артиллерийских боеприпасов НАТО калибра 155 мм находятся на относительно низком уровне, - признал Салливан. - Но, что еще важнее, мы обнаружили, что выход на их массовое производство для достижения необходимого нам уровня займет не дни, недели или месяцы, а годы. Поэтому президент [Джо Байден] дал распоряжение Пентагону быстро нарастить производство всех боеприпасов, которые могут нам понадобиться в будущем. Мы находимся в середине этого процесса и с каждым месяцем увеличиваем количество произведенных снарядов. Но нужно перекинуть мостик между сегодняшним днем и тем днем, который наступит через несколько месяцев, когда у нас будет необходимое количество боеприпасов. Поэтому президент решил не оставлять Украину беззащитной, а передать ей кассетные боеприпасы".

Ранее негативное отношение к передаче Киеву кассетных боеприпасов, применение которых запретили более 100 стран, высказали некоторые союзники Вашингтона по НАТО.