16 июля, 14:57

Белый дом анонсировал ужесточение санкций Запада для ослабления ВПК РФ

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США рассчитывают на продолжение военных действий Украины против России

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Страны Запада настроены на наращивание санкционного давления на российский военно-промышленный комплекс (ВПК), США рассчитывают, что Украина продолжит военные действия против РФ. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу CBS помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Запад работает над дальнейшим ужесточением наших санкций, опустошая военно-промышленную базу России, ослабляя ее возможности выпускать передовые технологические разработки, - сообщил он. - Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать военное давление".

"Так что, думаю, в итоге, если Россия решит продолжить участие в этой войне, это будет ей очень дорого стоить, - изложил свою версию развития событий Салливан. - А украинцы продолжат добиваться успехов на поле боя. В то же время мы продолжим обеспечивать Украину необходимой ей поддержкой столько, сколько потребуется, такой сигнал был дан на [состоявшемся 11-12 июля в Вильнюсе] саммите НАТО".

Помощник президента США также выразил уверенность в том, что "будущее Украины - в НАТО". "Мы говорим это серьезно. Это не подлежит обсуждению", - добавил он. По версии Салливана, "этому теперь привержены" все члены Североатлантического альянса.

Как заявил ранее на этой неделе посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, США не могут смириться с мыслью об утрате ими доминирующего положения в мире. По словам дипломата, этим, в частности, обусловлена готовность Вашингтона поставлять Киеву кассетные боеприпасы и требовать от Украины продолжать без шансов на успех наступление на российские регионы. "Соединенные Штаты готовы идти по краю ради сохранения доминирующих позиций на международной арене. Не могут смириться с мыслью об утрате глобального лидерства, строящегося на том, чтобы держать в колониальной узде другие страны и выкачивать их богатства. Тянут в пропасть конфликта своих союзников. При этом на заклание предпочитают отправлять украинцев", - указал Антонов. 

Теги:
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