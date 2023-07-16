16 июля, 15:32
Военная операция на Украине

США пока не планируют пополнять свой арсенал кассетных боеприпасов

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уточнил, что страна намерена наращивать мощности для производства унитарных снарядов калибра 155 мм

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в настоящее время нацелены на увеличение производства стандартных артиллерийских снарядов для 155-мм орудий для их дальнейших поставок Украине, а пополнение арсенала американских кассетных боеприпасов, передаваемых властям в Киеве, в планы Вашингтона пока не входит. Об этом сообщил в опубликованном в воскресенье интервью телекомпании NBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"В наши текущие планы входит наращивание мощностей для производства унитарных снарядов калибра 155 мм, а не восполнение запасов [кассетных боеприпасов]", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.

По словам помощника президента, США смогут через несколько месяцев нарастить производство боеприпасов до уровня, "достаточного для того, чтобы удовлетворять оборонные потребности Украины".

Салливан 7 июля сообщил, что его страна приняла решение передать Украине кассетные боеприпасы, против использования которых выступает ООН. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки такого оружия на Украину российские силы будут вынуждены применять аналогичные средства поражения против украинской армии. Он добавил, что РФ воздерживалась от использования кассетных боеприпасов в ходе спецоперации, понимая, какую угрозу они несут мирному населению. По словам Шойгу, поставка американцами этого вооружения приведет к затягиванию конфликта. 

Теги:
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