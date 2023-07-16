СМИ сообщили об отправке пяти кораблей КНР на совместные с Россией учения

Как пишет газета "Цзефанцзюнь бао", в состав соединения входят эсминцы с управляемым ракетным оружием "Цицикар" и "Гуйян", ракетные сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также универсальный корабль снабжения "Тайху" с четырьмя палубными вертолетами

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Пять кораблей Народно-освободительной армии Китая отправились из порта города Циндао (провинция Шаньдун) на совместные с Россией учения "Север. Взаимодействие-2023", которые пройдут в Японском море. Об этом сообщила в воскресенье газета "Цзефанцзюнь бао".

В состав соединения входят эсминцы с управляемым ракетным оружием "Цицикар" и "Гуйян", ракетные сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", а также универсальный корабль снабжения "Тайху" с четырьмя палубными вертолетами.

В субботу Министерство обороны КНР сообщило, что вооруженные силы России и Китая в ближайшее время проведут учения "Север. Взаимодействие-2023". Их целью станет "поддержание безопасности стратегических морских каналов, повышение уровня стратегической координации между китайскими и российскими вооруженными силами, повышение способности совместными усилиями поддерживать региональный мир и стабильность и реагировать на различные вызовы безопасности".