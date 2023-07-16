16 июля, 16:30
Военная операция на Украине

В Белом доме заявили, что США не будут участвовать в конфликте на Украине

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что такая позиция Вашингтона "будет сохраняться на протяжении всего этого конфликта"

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Позиция Соединенных Штатов, сводящаяся к тому, что американские военнослужащие не примут участия в украинском конфликте, не изменилась. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого вышел в эфир в воскресенье.

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"Базовая американская позиция включает единственный четкий пункт: мы продолжим поддерживать Украину, не направляя на место американских солдат, чтобы они не воевали с российскими солдатами. И такая позиция будет сохраняться на протяжении всего этого конфликта", - сказал он.

США неоднократно утверждали, что их военнослужащие не будут участвовать в конфликте на Украине. Между тем в рядах украинских вооруженных сил воюют американские наемники, многие из которых ранее проходили службу в армии США. 

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