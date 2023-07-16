В Белом доме считают возможным проведение ядерного испытания КНДР

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что явных признаков этого пока нет

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация в настоящее время не видит непосредственных свидетельств того, что КНДР проведет ядерное испытание, но считает это возможным и вызывающим озабоченность. Об этом заявил в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу CBS помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я уже в течение некоторого времени обеспокоен [возможностью] проведения Северной Кореей ядерного испытания, которое стало бы для нее седьмым <...>. И я по-прежнему этим обеспокоен. Я не вижу никаких непосредственных свидетельств того, что это произойдет. Но не стало бы сюрпризом, если бы Северная Корея предприняла шаги по проведению еще одного ядерного испытания, касающегося ее потенциала применения межконтинентальных баллистических ракет", - сказал он.

"Мы очень внимательно следим за всеми этими испытаниями и за данными разработками. И мы чрезвычайно тесно координируемся с союзниками, с Японией и с [Южной] Кореей, чтобы обеспечить согласованную реакцию на эту угрозу", - добавил Салливан.

Помощник президента США подчеркнул, что Вашингтон "давал понять Северной Корее", что готов "провести встречу и консультации без предварительных условий относительно ее ядерной программы". "И мы также ясно дали понять Китаю, что Соединенные Штаты готовы к дипломатическому взаимодействию, а Северная Корея - нет", - добавил он. По версии Салливана, "Китай также должен сыграть здесь свою роль".

Как подчеркнул помощник президента США, Вашингтон и его союзники в свете шагов со стороны Пхеньяна, которые они считают провокационными, намерены "наращивать активность" с целью "реагирования на угрозу".