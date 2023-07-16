Трамп считает, что США должны были сохранить присутствие на базе в афганском Баграме

Бывший глава Белого дома отметил, что "это одна из самых крупных военных баз в мире, на строительство которой много лет назад были потрачены миллиарды долларов"

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны были сохранить свое военное присутствие на авиабазе в афганском Баграме. Такое мнение выразил бывший президент США Дональд Трамп.

"Нам никогда не стоило покидать Баграм, нужно было там остаться, потому что это одна из самых крупных военных баз в мире, на строительство которой много лет назад были потрачены миллиарды долларов", - сказал он в опубликованном в воскресенье интервью телеканалу Fox News. Бывший глава Белого дома при этом не указал, как США реализовали бы это в рамках соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) о полном выводе американских войск с территории Афганистана.

Предыдущая администрация США во главе с Трампом и "Талибан" подписали 29 февраля 2020 года в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, США и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

Нынешний президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном. 15 августа 2021 года президент страны Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военные США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.