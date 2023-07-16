Страны Персидского залива и Япония возобновили переговоры о свободной торговле

Генеральный секретарь ССАГПЗ Джассим Мухаммед аль-Будайви выразил стремление аравийских монархий укреплять торгово-экономические отношения с Токио

ДУБАЙ, 16 июля. /ТАСС/. Страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Япония решили возобновить переговоры по соглашению о свободной торговле. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте секретариата организации.

"ССАГПЗ и Япония объявили о возобновлении переговоров по соглашению о свободной торговле путем подписания совместного заявления в ходе встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды и генерального секретаря ССАГПЗ Джассима Мухаммеда аль-Будайви в городе Джидда в Саудовской Аравии", - следует из текста документа.

В этой связи аль-Будайви выразил стремление аравийских монархий укреплять торгово-экономические отношения с Японией. Он добавил, что соглашение о свободной торговле между странами ССАГПЗ и Японией позволит "продвигать инновации, стимулировать экономический рост и создавать новые рабочие места".

Премьер-министр Японии прибыл в Саудовскую Аравию в воскресенье в рамках своего первого ближневосточного турне, в ходе которого он также посетит Объединенные Арабские Эмираты и Катар. По подсчетам саудовской газеты Arab News, более 80% импорта нефти Японии приходится на эти три арабские страны.

Министр инвестиций Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех, выступая в ходе саудовско-японского круглого стола в Джидде, заявил, что Токио является третьим по величине торговым партнером Эр-Рияда. По его словам, стороны подписали в воскресенье 26 меморандумов и соглашений о сотрудничестве. Документы предполагают расширение инвестиционных возможностей и затрагивают широкий спектр сфер, включая экологически чистую энергетику, космос и сельское хозяйство.