В Турции назвали спекуляциями сообщения о помощи МВФ за членство Швеции в НАТО

Вице-президент республики Джевдет Йылмаз призвал не обращать на них внимание

СТАМБУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Сообщения о том, что США якобы обещали Турции помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в обмен на ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО являются спекуляцией, на них не следует обращать внимания. Об этом сообщил вице-президент Джевдет Йылмаз в воскресенье в эфире телеканала A-haber, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности публикация на этот счет американского публициста Сеймура Херша.

"Это спекуляция, которая ни на чем не основана. Не следует обращать на это внимание. Для начала лучше спросить американцев, правда ли то, о чем утверждают, или нет", - сказал Йылмаз.

Он напомнил, что Турция в свое время выплатила все долги МВФ и больше не намерена брать кредиты у этой организации.

Херш, ссылаясь на неназванные источники, утверждал 13 июля, что президент США Джо Байден якобы обещал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь от МВФ в размере $11-13 млрд в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО на встрече, которая состоялась у двух лидеров на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после консультаций Эрдогана с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который прошел 11-12 июля. Швеция при этом обещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции.

Байден ранее выразил уверенность в том, что в свете согласия Турции на принятие Швеции в НАТО саммит альянса в Вильнюсе можно считать историческим. Он выразил надежду на укрепление сотрудничества США и Турции в рамках НАТО.