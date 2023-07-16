СМИ: Тунис и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Документ, в частности, предусматривает взаимодействие сторон в вопросе противодействия нелегальной миграции, сообщило агентство Tunis Afrique Presse

РАБАТ, 16 июля. /ТАСС/. Тунис и Евросоюз подписали в воскресенье меморандум о взаимопонимании в сфере стратегического и всеобъемлющего партнерства. Об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse.

На церемонии подписания документа, состоявшейся в Карфагенском дворце, присутствовали президент Туниса Каис Саид, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.

Документ, в частности, предусматривает взаимодействие сторон в вопросе противодействия нелегальной миграции.

Согласно данным международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении ЕС уже не первый год остается одним из самых частых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море.