В Турции считают взаимовыгодным сотрудничество с ЕС

Турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз назвал одним из приоритетов внешней политики Анкары развитие отношений с Евросоюзом и вступление в это сообщество

СТАМБУЛ, 16 июля. /ТАСС/. Развитие отношений с ЕС и вступление в это сообщество в качестве полноправного члена являются одними из приоритетов внешней политики Турции. Однако Евросоюзу тоже выгодно тесно сотрудничать с Анкарой, заявил турецкий вице-президент Джевдет Йылмаз.

"Мы как страна, находящаяся в процессе евроинтеграции, всегда выступали за сотрудничество с Европой, на долю которой приходится почти половина нашей внешней торговли. В Европе проживают миллионы турок, и это тоже очень важно. Длительное время ряд стран в ЕС придерживались позиции по изоляции от него Турции, хотя сотрудничество с ней отвечает интересам Евросоюза", - сказал Йылмаз в воскресенье в эфире телеканала A Haber. Он отвечал на вопрос о дальнейших шагах Анкары в свете достигнутых на полях саммита НАТО договоренностей ускорить процедуру ратификации заявки Швеции на вступление в альянс в обмен на поддержку Стокгольмом процесса евроинтеграции Турции.

"Мы будем более активно работать по вопросам, касающимся таможенного союза и безвизового режима. Сейчас таможенный союз охватывает лишь сферу промышленности, в перспективе области взаимодействия будут расширены. Мяч находится на стороне ЕС. Надеемся, что там правильно оценят ситуацию", - добавил вице-президент.

После саммита НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении его страны ускорить переговорный процесс, связанный с ее вступлением в Европейский союз, обновлением отношений в рамках таможенного союза и распространением на Анкару безвизового режима с ЕС.

Турция официально добивается вступления в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года. К настоящему времени открыты 16 из 35 позиций так называемого переговорного досье. Основным камнем преткновения на переговорах является кипрская проблема.