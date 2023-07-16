Судьба зерновой сделки и предотвращенные покушения на журналисток. События вокруг Украины

Судьба зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, все еще не решена. При этом, как отчитались в Совместном координационном центре в Стамбуле, который выдает разрешения на проход судов, за все время действия черноморской инициативы беднейшие страны получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, а экспорт удобрений из РФ наладить так и не удалось.

Кроме того, в последние дни Россия на разных уровнях выступила против ареста на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, а также гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

В субботу также стало известно о задержании готовивших покушение на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. По данным ФСБ, члены неонацистской группировки "Параграф-88" действовали по заданию Службы безопасности Украины.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ход спецоперации

Президент России Владимир Путин положительно оценивает ход специальной военной операции, подчеркивая, что российские военные действуют героически. В интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" он также заявил об отсутствии успехов у украинской армии во время ее контрнаступления.

Как сообщили в Минобороны РФ, за последние двое суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

Потери Киева за это время на южнодонецком и запорожском направлениях составили около 470 человек, на купянском - примерно 70, на краснолиманском - до 170, следует из сводок Минобороны РФ. На донецком направлении, по информации министерства, Украина потеряла около 585 человек, на херсонском - 80.

Российские средства противовоздушной обороны перехватили шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, две ракеты С-200 и сбили 19 украинских беспилотников.

Ситуация у Антоновского моста

Силы РФ контролируют большую часть островов в дельте Днепра, у Антоновского моста блокированы остатки групп ВСУ. При этом самый важный в тактическом плане участок у Антоновского моста зачищен от украинских силовиков и взят под контроль российскими военными, сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его данным, ВСУ потеряли у моста не менее 100 солдат убитыми и еще больше ранеными.

Атака на Севастополь

В ночь на воскресенье была отражена атака украинских БПЛА на Севастополь над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы. Как заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате над морем был сбит один БПЛА, еще пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Позднее он сообщил еще о двух беспилотниках.

В Минобороны РФ рассказали, что российские военные пресекли попытку Украины атаковать объекты в районе Севастополя. Пострадавших и разрушений нет.

Поставки кассетных боеприпасов

Путин считает, что США поставляют Украине кассетные боеприпасы из-за общей нехватки снарядов. При этом он выразил уверенность, что их поставку и использование следует считать преступлением.

Российский лидер предупредил, что РФ оставляет за собой право использовать кассетные боеприпасы в ответ на применение их Украиной.

Зерновая сделка

По последним данным Совместного координационного центра в Стамбуле, за время реализации зерновой сделки было вывезено около 33 млн тонн сельхозпродукции. Страны с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего получили лишь 10% кукурузы и 40% пшеницы, отправленных в рамках зерновой сделки.

В СКЦ сообщили, что с 27 июня не выдавали разрешений на новые инспекции судов. Последним в рамках зерновой сделки 16 июля вышел из порта Одессы турецкий сухогруз TQ Samsun. При этом координационный центр признал, что экспорт российских аммиачных удобрений в рамках сделки так и не удалось запустить.

Решение о продлении сделки, как сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции, будет приниматься в самый последний момент, ее пролонгация возможна при достижении сторонами компромиссов, пока о них информации нет.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Соединенных Штатов подготовлена к возможности того, что Россия не станет продлевать на новый срок черноморскую зерновую инициативу, Вашингтон тесно взаимодействует с Киевом по этому вопросу.

Гонения на наместника Киево-Печерской лавры

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, религиозным деятелям и представителям международных организаций, в том числе к Папе Римскому Франциску и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, с посланиями, в которых сообщил о преследовании наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла и попросил содействия в прекращении гонений против него. Как отметил патриарх, заключение под стражу наместника лавры грозит ему серьезным ухудшением здоровья, что может привести к его смерти в СИЗО.

МИД РФ также потребовал немедленного освобождения митрополита Павла и призвал международные структуры отреагировать на гонения Киева против УПЦ.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться в Совет ООН по правам человека с просьбой о защите наместника Киево-Печерской лавры.

Предотвращенные покушения на Собчак и Симоньян

По данным ФСБ, 14 июля в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществившие разведку по адресам работы и проживания журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак. Во время проведения следственных действий задержанные подтвердили факт подготовки покушений по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство.

В субботу фигуранты дела, среди которых есть несовершеннолетние, были арестованы.