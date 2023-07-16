СМИ: принц Уильям добирается на встречи с Карлом III в Виндзоре на электросамокате

Модель транспортного средства, которое использует наследник престола, не уточняется, пишет The Sun

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Наследник британского престола, принц Уэльский Уильям добирается на встречи со своим отцом королем Великобритании Карлом III в Виндзорском замке на электросамокате. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

По их сведениям, 41-летний принц, год назад переехавший с семьей из Кенсингтонского дворца в Лондоне в коттедж Аделаида на территории Виндзорского замка, в случае необходимости преодолевает 3-4 км на электросамокате, чтобы увидеться с монархом. Модель транспортного средства, на котором передвигается наследник престола, неизвестна, добавило издание.

Ранее принц Уильям рассказывал о своем увлечении мотоциклами, а в 2008 году он даже вместе со своим младшим братом принцем Гарри отправился в благотворительное моторалли в ЮАР. Позже принц Уэльский отмечал, что после рождения детей его страсть к гонкам ослабла.

Как информировал телеканал Sky News в августе 2022 года, принц Уильям со своей супругой принцессой Кейт переехали в Виндзор для того, чтобы все их дети - девятилетний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи - ходили в школу Лэмброк, расположенную поблизости от Виндзорского замка.