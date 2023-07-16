Конгрессмен США исключил успешное наступление ВСУ без дополнительной авиаподдержки

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол сослался на "отличные источники" на Украине

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Украинские военные не могут успешно вести наступательные действия без дополнительных артиллерийских систем и поддержки с воздуха. Такое мнение выразил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) в интервью журналистам телеканала CBS, вышедшем в эфир в воскресенье.

Законодатель заверил, что у него "отличные источники" на Украине. По их словам, ВСУ якобы "требуется более дальнобойная артиллерия, чтобы поражать склады, энергообъекты, логистические линии снабжения", уточнил Маккол. "У них этого нет. И у них нет прикрытия с воздуха. Это в данном случае очень важно. Из-за того, что администрация [США] так долго мешкала с F-16 и с подготовкой пилотов, у них нет того, что нужно для победы в этом контрнаступлении. И это действительно грустно", - добавил конгрессмен. По его словам, Киев сталкивается с трудностями среди прочего из-за "минных полей и укреплений".

Инициативы против помощи Киеву

Маккол также прокомментировал то, что члены нижней палаты Конгресса отвергли несколько поправок к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября), предусматривающих сокращение американской помощи Украине. Он назвал такие инициативы "очень опасными". "Было несколько поправок по Украине. Все они потерпели крах. Я бы сказал, что большинство республиканцев проголосовали за поддержку Украины", - сказал председатель комитета.

"Да, у нас есть около 70 членов [Палаты представителей], которые проголосовали против этого", - отметил законодатель. Вместе с тем, по его мнению, в дальнейшем в Конгрессе будет "больше двухпартийной поддержки" инициативам, направленным на содействие Киеву. По словам Маккола, результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что "более 70% республиканцев поддерживают Украину". "И, думаю, наше голосование это отражало", - добавил законодатель, говоря о голосовании по поправкам к проекту оборонного бюджета страны.

Маккол также выразил уверенность в том, что средств, выделенных к настоящему времени в США на помощь Украине, хватило бы на предоставление Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.