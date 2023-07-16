16 июля, 20:21
Военная операция на Украине

Конгрессмен США исключил успешное наступление ВСУ без дополнительной авиаподдержки

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол сослался на "отличные источники" на Украине

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Украинские военные не могут успешно вести наступательные действия без дополнительных артиллерийских систем и поддержки с воздуха. Такое мнение выразил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) в интервью журналистам телеканала CBS, вышедшем в эфир в воскресенье.

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Законодатель заверил, что у него "отличные источники" на Украине. По их словам, ВСУ якобы "требуется более дальнобойная артиллерия, чтобы поражать склады, энергообъекты, логистические линии снабжения", уточнил Маккол. "У них этого нет. И у них нет прикрытия с воздуха. Это в данном случае очень важно. Из-за того, что администрация [США] так долго мешкала с F-16 и с подготовкой пилотов, у них нет того, что нужно для победы в этом контрнаступлении. И это действительно грустно", - добавил конгрессмен. По его словам, Киев сталкивается с трудностями среди прочего из-за "минных полей и укреплений".

Инициативы против помощи Киеву

Маккол также прокомментировал то, что члены нижней палаты Конгресса отвергли несколько поправок к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начинается 1 октября), предусматривающих сокращение американской помощи Украине. Он назвал такие инициативы "очень опасными". "Было несколько поправок по Украине. Все они потерпели крах. Я бы сказал, что большинство республиканцев проголосовали за поддержку Украины", - сказал председатель комитета.

"Да, у нас есть около 70 членов [Палаты представителей], которые проголосовали против этого", - отметил законодатель. Вместе с тем, по его мнению, в дальнейшем в Конгрессе будет "больше двухпартийной поддержки" инициативам, направленным на содействие Киеву. По словам Маккола, результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что "более 70% республиканцев поддерживают Украину". "И, думаю, наше голосование это отражало", - добавил законодатель, говоря о голосовании по поправкам к проекту оборонного бюджета страны.

Маккол также выразил уверенность в том, что средств, выделенных к настоящему времени в США на помощь Украине, хватило бы на предоставление Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 

Теги:
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