Белый дом: США пока не ведут переговоры с Ираном по ядерной сделке

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби заявил, что если Тегеран начнет предпринимать шаги по снижению напряженности в ядерной сфере, то это хорошо скажется на регионе, Вашингтоне и американских национальных интересах

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты в настоящее время не проводят каких-либо переговоров по ядерной сделке с Ираном. Об этом в воскресенье заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Если они [власти Ирана] начнут предпринимать шаги по снижению напряженности в ядерной сфере, то это хорошо скажется на регионе, на нас [США] и на наших национальных интересах <...>. Никакой сделки в работе прямо сейчас нет, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News, - Возвращение к [ядерной] сделке с Ираном в настоящее время не является основным объектом нашего внимания".

Кирби добавил, что Вашингтон коммуницирует с Тегераном, однако эти контакты связаны с попытками США вернуть содержащихся под стражей в Иране американцев. Представитель Белого дома указал, что Соединенные Штаты со своими союзниками "не ослабляют давление на Иран".

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд консультаций с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.