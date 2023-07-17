16 июля, 21:17

Источники сообщили, что зерновую сделку за сутки до истечения все еще не продлили

При этом они отмечают, что соглашение может быть пролонгировано в оставшиеся часы

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Стороны зерновой сделки не уведомляли ООН о ее продлении, организация исходит из того, что пошел последний день действия договоренностей. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье источники во всемирной организации.

"Информации о продлении зерновой сделки все еще не было. ООН считает, что 17 июля - последний день договоренностей", - сказал собеседник.

Читайте также
История зерновой сделки

Другой источник также подтвердил, что сделка на данный момент не продлена.

Собеседники ТАСС при этом не исключили, что за оставшиеся часы соглашение все же может быть продлено. "Мы ждем позиции Москвы, возможно все", - сказал один из собеседников.

Источники отметили, что в субботу из Одессы вышло последнее судно с украинским продовольствием, новые суда не входили в Черное море с 27 июня. 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация