Telegraph: новым главой британского МО может стать требовавший высылки россиян Тугендхат

Несколько членов правящей Консервативной партии видят в 50-летнем замглавы МВД Великобритании "естественного преемника" действующего министра Бена Уоллеса, пишет газета со ссылкой на источники

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Замглавы МВД Великобритании Том Тугендхат, известный своими антироссийскими высказываниями, может стать новым главой Минобороны Соединенного Королевства после того, как действующий министр Бен Уоллес объявил о своем желании покинуть пост осенью. Об этом в воскресенье вечером сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По их информации, несколько членов правящей Консервативной партии видят в 50-летнем Тугендхате "естественного преемника" Уоллеса. "Серьезные времена требуют серьезного лидера. Того, кто понимает сложность военного дела и геополитику конкуренции среди великих держав, - заявил один из депутатов-тори. - Он [Тугендхат] имеет боевой опыт, что, на мой взгляд, необходимо, учитывая текущий конфликт на Украине".

Кроме того, многие парламентарии-консерваторы разделяют жесткий подход Тугендхата, который в период с 2017 по 2022 год был главой комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента, к Китаю. На посту замглавы МВД он находится с 6 сентября 2022 года, когда было сформировано предыдущее правительство еще во главе с премьер-министром Лиз Трасс. Нынешний премьер Риши Сунак оставил Тугендхата в своей команде.

О кандидате

Тугендхат впервые был избран в Палату общин в 2015 году - он представляет избирательный округ Тонбридж и Моллинг на юге Англии (по традиции в Великобритании высокопоставленные члены правительства выбираются из числа депутатов). В период с 2003 по 2013 год он проходил службу в армии, в том числе в Ираке и Афганистане, имеет звание подполковника. Будучи сотрудником МИД Великобритании, Тугендхат помогал в формировании Национального совета безопасности Афганистана и правительства афганской провинции Гильменд. Затем он служил одним из военных советников начальника штаба обороны Великобритании.

Помимо британского подданства, Тугендхат обладает гражданством Франции, откуда родом и его мать, и его супруга. Кандидат на должность министра обороны Соединенного Королевства окончил университет Бристоля, где он изучал теологию, после чего получил степень магистра исламоведения в Кембридже. Кроме того, он проходил курсы по изучению арабского языка в Йемене.

Как подчеркивают британские СМИ, Тугендхат имеет репутацию ястреба и выступает за проведение агрессивной внешней политики. В частности, после начала российской специальной военной операции на Украине он призывал все европейские столицы выслать из своих стран послов России. Кроме того, он заявлял, что британским властям следовало бы выслать из королевства всех граждан России. Позже он пытался оправдаться, что не имел в виду россиян, "ставших частью общества", и тех, кому может грозить опасность на родине.

Тугендхат также является постоянным критиком китайских властей, которые в марте 2021 года ввели против него санкции из-за "лжи и дезинформации" по поводу ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, где якобы ущемляются права национальных меньшинств.

Другие варианты

Помимо Тугендхата, в списке претендентов на должность министра обороны Великобритании, согласно The Daily Telegraph, значатся замглавы МИД Энн-Мари Тревельян и лидер Палаты общин Пенни Мордонт, которая уже возглавляла оборонное ведомство с мая по июль 2019 года, став первой женщиной на этом посту. Как отметило издание, кандидатура Мордонт пользуется поддержкой среди высокопоставленных британских военачальников.

Кроме того, газета также указала на бывшего главу Минюста (2022) и министра по делам Северной Ирландии (2020-2022) Брэндона Льюиса и заместителя главы Минфина Джона Глена в качестве возможных кандидатов на должность руководителя Минобороны. Сам же Уоллес, по сведениям The Daily Telegraph, своим преемником хотел бы видеть замминистра обороны Джеймса Хиппи.

Уход Уоллеса

Уоллес в опубликованном 15 июля интервью в газете The Times рассказал, что намерен покинуть правительство в ходе очередных перестановок в кабмине, которые Сунак собирается провести в сентябре. Министр отметил, что устал от политики и хочет завершить карьеру. Как писала The Times, на решение Уоллеса мог повлиять тот факт, что в Белом доме отказались поддерживать его кандидатуру на пост нового генсека НАТО, несмотря на попытки Сунака добиться этого от президента США Джо Байдена.

Уоллес был заместителем главы МВД Великобритании в 2016-2019 годы. Пост главы Минобороны он занял 24 июля 2019 года. Будучи назначенным теперь уже экс-премьером Борисом Джонсоном, он сумел сохранить должность после прихода к власти Трасс в сентябре 2022 года и нынешнего премьера Сунака в октябре прошлого года.