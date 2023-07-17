В Нидерландах заявили, что меморандум ЕС и Туниса нацелен на борьбу с торговлей людьми

В документе в том числе говорится о прекращении контрабанды и управлении границами, отметил и.о. премьера Нидерландов Марк Рютте

РАБАТ, 17 июля. /ТАСС/. Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегического и всеобъемлющего партнерства между Тунисом и Евросоюзом (ЕС), подписанный в воскресенье, направлен на борьбу с контрабандой и торговлей людьми. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.

"Подписание меморандума Еврокомиссией и Тунисом является многообещающим началом стратегического партнерства, которое принесет пользу как ЕС, так и Тунису", - цитирует его информационное агентство Tunis Afrique Presse. По словам Рютте, основной целью этого партнерства "является создание рабочих мест для Туниса и обеспечение многообещающего будущего для страны".

"Сегодня мы подписали соглашение о прекращении контрабанды, борьбе с торговлей людьми и управлении границами", - продолжил он. "Тунис является крупным партнером, но есть возможности для расширения сотрудничества, особенно в области зеленой энергетики и перехода к цифровым технологиям", - подытожил Рютте.

Всеобъемлющее партнерство между Тунисом и ЕС включает меры по укреплению торгово-экономических отношений, управлению миграционными процессами, установлению взаимодействия в области устойчивой и конкурентоспособной энергетики. Согласно сведениям международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении ЕС уже не первый год остается одним из самых частых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море.

На церемонии подписания документа, состоявшейся 16 июля в Карфагене, присутствовали, помимо Рютте, президент Туниса Каис Саид, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.