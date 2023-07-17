Япония и Саудовская Аравия договорились начать стратегический диалог по линии глав МИД

Также премьер-министр Японии Фумио Кисида и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе встречи подтвердили важность обеспечения стабильных поставок нефти, сообщает телеканал NHK

ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Власти Японии и Саудовской Аравии договорились начать взаимодействие в формате стратегического диалога по линии глав МИД, предполагающего развитие контактов в области внешней политики и обеспечения безопасности. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

По его данным, соответствующая договоренность была достигнута в ходе состоявшихся в Джидде переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Как отмечает NHK, стороны также подтвердили важность обеспечения стабильных поставок нефти. При этом участники встречи условились сотрудничать для продвижения процесса декарбонизации, используя передовые японские технологии в сфере производства водорода и аммиака, а также развития возобновляемых источников энергии, сообщает телеканал.

По мнению газеты Yomiuri, Токио надеется усилить взаимодействие с государствами на Ближнем Востоке в области экономики и обеспечения безопасности ради сдерживания растущей активности Китая в регионе.

Кисида с 16 по 18 июля совершает турне по странам Ближнего Востока, в ходе которого он также посетит Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Вместе с главой правительства эти страны посетят представители японского бизнеса.

Ранее Токио договорился с руководством Организации стран - экспортеров нефти о формате регулярных консультаций на высоком уровне для обеспечения энергетической безопасности Японии, зависящей от поставок энергоресурсов из государств Ближнего Востока.